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SnobMagazin.com

Amazon kadını Funda!

Funda Arar "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi. "Kıyafetinizle bir Amazon kadını gibi görünüyorsunuz." diyen muhabirlere Arar, "Güçlü kadın, Amazon kadını!" diyerek cevap verdi.

Amazon kadını Funda!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi.

Amazon kadını Funda!

'Birlikte Söyleyelim mi?' konser serisine devam eden Arar, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. "Kıyafetinizle bir Amazon kadını gibi görünüyorsunuz." diyen muhabirlere Arar, "Güçlü kadın, Amazon kadını!" diyerek cevap verdi.

Amazon kadını Funda!

"İŞİMİ SEVİYORUM"

Yaz boyunca Türkiye turnesine devam edeceğini belirten Arar, "Keyifli bir iş yaptığım için bunlar güzel yorgunluklar oluyor. İşimizi seviyoruz. Bizi dinleyen insanlarla birlikte şarkı söylemek çok keyifli." dedi. Arabeskten popa, TSM'den türkülere zengin repertuarı ile dinleyicilerine muhteşem bir gece yaşatan Arar, Songül Sarpbaş imzalı 2 farklı kostümüyle de göz doldurdu.

Amazon kadını Funda!

Funda Arar, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Birlikte Söyleyelim Mi?" konserlerine İzmir, Denizli, Bursa, Gaziantep, Alanya ve Kuşadası ile devam edecek.

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