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Ayetel Kürsi duası boynunda

Yargı dizisinin 2. sezonunda dikkatleri üzerine çeken Merih Ermakastar önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncunun boynundaki dua ise gözlerden kaçmadı.

Ayetel Kürsi duası boynunda

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'nın üçüncü sezonu 24 Eylül'de başlıyor.

Ayetel Kürsi duası boynunda

Pazar akşamlarına damga vuran, başrolde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı yapımın ikinci sezonunda dikkat çeken Merih Ermakastar, önceki gün Nişantaşı City’s AVM’de görüntülendi.

Ayetel Kürsi duası boynunda

Şu dönemde dublaj işleri ile ilgilendiğini söyleyen Ermakastar müzisyen olarak sahnelerde de yer aldığını belirtti. Ermakastar rol gereği dizinin ikinci sezonunda hapishaneye girmişti.  

Ayetel Kürsi duası boynunda

Dizinin 3. Sezonunda olup olmayacağı sorularına yanıt vermeyen Ermakastar boynuna astığı ayetel kursi duasını takmadan güne başlamadığını söyledi.

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