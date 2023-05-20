Kanal D'deki Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculukla tüm duygularını rahatça ifade edebildiğini söyledi.

Deniz, "Eskiden duygularımın üstü örtülüydü, oynadıkça yeşerdiğimi, kabuğumun yumuşadığını fark ettim. Yaşadığım hazzı bir görebilseniz. İyi bir sahnenin ardından kendimi inanılmaz tatmin olmuş ve mutlu hissediyorum" dedi. (Posta)

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