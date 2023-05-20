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Pınar Deniz'den flaş itiraf

Ünlü oyuncu Pınar Deniz, oyunculukla ilgili konuştu. İşte haberin detayları...

Pınar Deniz'den flaş itiraf

Kanal D'deki Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculukla tüm duygularını rahatça ifade edebildiğini söyledi.

Pınar Deniz'den flaş itiraf

Deniz, "Eskiden duygularımın üstü örtülüydü, oynadıkça yeşerdiğimi, kabuğumun yumuşadığını fark ettim. Yaşadığım hazzı bir görebilseniz. İyi bir sahnenin ardından kendimi inanılmaz tatmin olmuş ve mutlu hissediyorum" dedi. (Posta)

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