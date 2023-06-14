Yargıcı’dan yeni koleksiyon

Sürdürülebilirliği odak noktasına alan YARGICI, sosyal ve çevresel alanda pozitif dönüşüm yaratan iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye’nin önde gelen Seramik Sanatçısı Mara Gülerşen ile aydınlatma kategorisinde Yaz Koleksiyonu’nu hayata geçirdi. Özgün el işçiliği ile ön plana çıkan koleksiyon, raku tekniğinin çatlak halleriyle mükemmel bir uyum içinde, bembeyaz sırlı formlarla hazırlandı. Her bir eserde zanaatkarlığın ve estetiğin ön plana çıktığı eşsiz bir şekilde tasarlanan YARGICI Homeworks x Mara Gülerşen Yaz Koleksiyonu, el işçiliğinin önemini anlamak ve korumak isteyen sanatseverlere ilham kaynağı oldu.

Çamurun şifası evlere ışık olacak

Yaz Koleksiyonu'ndaki eserlerde, Mara Gülerşen özgün yeteneklerini yaratıcı bir bakış açısıyla ortaya koyuyor. Gülerşen, "Çamur benim için daima bir hissetme, ifade etme ve iyileşme yolculuğu oluyor. Çamurun enerjisiyle iletişim kurduğumda, ellerim aracılığıyla içimdeki duygular bir forma dönüşüyor ve bu şekil beni ifade ediyor. Farkındalığı arttırdığımda ise yaşam sürecinde üzerime yüklediklerim dönüşerek şifalanabiliyor. Bu süreç aslında çamuru yoğurduğunuzdan çok kendinizi yoğurduğunuz bir başlangıç. YARGICI’nın son yıllarda iyi olma hali üzerine gerçekleştirdiği çalışmaları incelediğimde de aynı duygularla ilerlediğimizi fark ettim ve sonucunda Yaz Koleksiyonu ortaya çıktı" şeklinde ifade etti.

YARGICI’nın sürdürülebilirlik değerini yansıtan bu iş birliği, sürdürülebilirliğin uzun bir yolculuk olduğunu, sosyal ve çevresel alanda pozitif etki yaratırken iyi olma halinin ön plana çıktığını hatırlatıyor.

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