  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yalın, kariyerinin 20. yılını stadyum konseriyle kutlayacak

Seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılında Beşiktaş Stadyumu'nda dev bir konser verecek.

Yalın, kariyerinin 20. yılını stadyum konseriyle kutlayacak

31 Mayıs 2024’taki konserin biletleri dün akşam saat 20.30’da satışa çıktığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Yalın hayranları bilet satış sitelerini kilitlerken, ilk üç saatte 10.000 bilet satıldı.

2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümünden günümüze kadar seslendirdiği ve bestelediği şarkılarla Türk pop müziğine unutulmaz eserler katan Yalın, 20. sanat yılında, 40 bin kişiye vereceği bu özel konserde yeni sürprizleriyle de hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. 

Yalın, kariyerinin 20. yılını stadyum konseriyle kutlayacak


Yalın, görkemli sahne tasarımı, etkileyici performansı ve en sevilen hitleri ile 31 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Stadyumu'nda müzik tutkunlarına eşsiz bir konser deneyimi yaşatacak.

BWO Entertainment ve Dolmabahçe A.Ş. iş birliği ile düzenlenecek dev konserde Yalın, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza atacak.

Yalın, kariyerinin 20. yılını stadyum konseriyle kutlayacak

“BENİ MUTLULUKTAN HAVALARA UÇURDUNUZ”

Bu dev konserin biletleri dün akşam saat 20.30’da satışa açıldı. Konsere ilk dakikalardan itibaren büyük ilgi gösteren Yalın hayranları, bilet sitelerinin kilitledi. 3 saatte 10 bin bilet satışına ulaşılırken, Yalın da sosyal medya hesabından hayranlarına “Beni mutluluktan havalara uçurdunuz. 31 Mayıs gecesi ben de sizi havalara uçuracağım. Hazır olun” diye seslendi.

Merakla beklenen konserin biletlerinin çok kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek
  Magazin

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

Semicenk: 2023 benim yılım oldu
  Magazin

Semicenk: 2023 benim yılım oldu

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması
  Magazin

Ebru Yaşar'dan şaşırtan tatil açıklaması

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!
  Magazin

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

“Dolu Dolu Yaz Konserleri”nde Yaşar heyecanı
  Magazin

“Dolu Dolu Yaz Konserleri”nde Yaşar heyecanı

Demet Akalın’dan anlamlı konser
  Magazin

Demet Akalın’dan anlamlı konser