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Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

KerkiSolfej, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği kültür sanat faaliyetleriyle sevilen sanatçıları ve yılın ses getiren tiyatro oyunlarını kış turnesiyle sanatseverlerle buluşturuyor.

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

Ünlü isimler kış boyunca gerçekleştirecekleri Türkiye turnesiyle müzik ve eğlencenin nabzını tutmaya devam edecek.

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

KerkiSolfej’in ocak ayı konserlerinde; Ankara, İzmir, Konya, Manisa, Kayseri, Aydın, Isparta, Antalya müzik dolu akşamlar yaşayacak. 21 Ocak Pazar; DKTT Aydın Holly Stone, 23 Ocak Salı DKTT Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi, DKTT 24 Ocak Çarşamba Antalya Cam Piramit, 27 Ocak Cumartesi Oğuzhan Koç İzmir Hiltown Carnaval Venue Winter Fest’te şarkılarını söyleyecek.

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

14 ŞUBAT’TA DÖRT BİR YANDAN AŞK ŞARKILARI YANKILANACAK

14 Şubat Çarşamba akşamı Sevgililer Günü’ne özel konserleriyle ünlü isimler en güzel şarkılarını hayranlarıyla bir ağızdan söyleyecek. Sıla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, Berkay TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, DKTT İzmir Hiltown Carnaval Venue In Love Fest, Levent Yüksel Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de konser verecek.

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

ŞUBAT AYI MÜZİK DOLU

Türkiye’nin sevilen sanatçıları şubat ayında konser maratonunda hız kesmiyor. 2 Şubat Cuma Erol Evgin İzmir Hiltown Carnaval Venue In Love Fest, 4 Şubat Pazar Jekyll & Hyde Müzikali TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, 7 Şubat Çarşamba; Buray TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, Şaşırt Beni oyunu Ankara MEB Şura Salonu, 8 Şubat Perşembe Buray Kayseri Erciyes Kültür Merkezi, 9 Şubat Cuma; Buray İstanbul Türker İnanoğlu Maslak Show Center, Sıla TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, Berkay İzmir Hiltown Carnaval Venue In Love Fest, 10 Şubat Cumartesi; Levent Yüksel TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, Şaşırt Beni oyunu Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Sahne, Sıla Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de olacak. 

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

15 Şubat Perşembe; Berkay Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne, DKTT Denizli Jolly Joker, 16 Şubat Cuma Berkay Kayseri Erciyes Kültür Merkezi, 17 Şubat Cumartesi; DKTT İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ferhat Göçer TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, Erol Evgin Kayseri Erciyes Kültür Merkezi, 18 Şubat Pazar Jekyll & Hyde Müzikali İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 22 Şubat Perşembe Şaşırt Beni Adana 01 Burda PGM Sahne, 23 Şubat Cuma; Yıldız Tilbe İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Şaşırt Beni oyunu Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi, 24 Şubat Cumartesi;  Sıla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 25 Şubat Pazar Jekyll & Hyde Müzikali Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, 28 Şubat DKTT Çanakkale Kolin Hotel,  29 Şubat Perşembe Şaşırt Beni oyunu İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda hayranlarının karşısına çıkacak.

Kerkisolfej kış turnesiyle ses getirecek

 

 

 

 

 

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