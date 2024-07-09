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Ata Demirer’in konser maratonu başlıyor

Ata Demirer Gazinosu yaz turnesi BKM Organizasyonu ile 11 Temmuz’da Ayvalık’ta başlayacak, 30 Ağustos’ta Antalya’da sona erecek.

Ata Demirer’in konser maratonu başlıyor

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sahnelenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile yaz turnesinde! 

Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileri ile eğlenceyi Açıkhava sahnelerine taşıyor. 

Ata Demirer’in konser maratonu başlıyor

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan, Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, mizahın yıldız ismi Ata Demirer, ‘Ata Demirer Gazinosu’ ile; Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Bursa, Çeşme, Kuşadası ve Antalya’da gerçekleşecek yaz turnesi ile 8 şehirde sevenleri ile buluşacak. 

Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile yaz boyunca sahnede olacak olan Ata Demirer, şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarı ile unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. 

ATA DEMİRER GAZİNOSU TURNE TAKVİMİ

11 Temmuz : Ayvalık Amfi Tiyatro, Balıkesir

12 Temmuz : Altınoluk Amfi Tiyatro, Balıkesir

14 Temmuz : Bodrum Antik Tiyatro, Muğla

16 Temmuz : İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

17 Temmuz : İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

5 Ağustos     : Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, Bursa

11 Ağustos   : Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

12 Ağustos   : Altın Güvercin Amfi Tiyatro (Kuşadası AVM), Aydın

30 Ağustos   : Antalya Açıkhava Tiyatrosu, Antalya

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