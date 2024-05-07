Ajda Pekkan, 12 Haziran’da ilk kez stadyum konseri verecek. Süperstar, 12 Haziran’da Tüpraş Stadyumu’nda izleyici karşısına çıkacak.



Pekkan'a sahnede, Selda Bağcan, Motive, Mabel Matiz, Hande Yener, Mazhar & Fuat, Cem Adrian, Nilüfer,⁠Işın Karaca, Sıla, Mert Demir, Norm Ender ve Korosu ve Dolapdere Big Bang eşlik edecek.

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