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Ajda Pekkan kombiniyle konuşuldu

Süperstar Ajda Pekkan komibiyle konuşuldu. İşte detaylar...

Ajda Pekkan kombiniyle konuşuldu

Ajda Pekkan, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

 Ajda Pekkan kombiniyle konuşuldu

KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında istek üzerine bu yaz ikinci kez Antik Tiyatro’da konser veren süperstar, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

 Ajda Pekkan kombiniyle konuşuldu

Biletlerinin günler öncesinden tükendiği konserde Ajda Pekkan’ı dinlemeye gelen hayranları Antik Tiyatro’da saatler öncesinden kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdular.

Ajda Pekkan kombiniyle konuşuldu
Burcu Sedef imzalı bol yırtmaçlı elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıkan Pekkan, zarafetiyle kendisini dinlemeye gelenleri büyüledi. Geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını sevenleriyle koro halinde seslendiren sanatçı, 18 kişilik dansçı kadrosuyla da görsel şölen sundu.

 Ajda Pekkan kombiniyle konuşuldu

Sahnedeki danslarıyla da yürek hoplatan sanatçı, dur durak bilmeyen performansıyla kendine bir kez daha hayran bıraktı. İki saat boyunca muhteşem sahnesiyle sevenlerine unutulmaz anlar yaşatan Ajda Pekkan, hafızalarda uzun süre yer edinecek konserini alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde bitirdi.

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