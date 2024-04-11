Süperstar sezonun ilk konserinde Kıbrıs’ı salladı

Sahne öncesi basın mensupları ile ayaküstü sohbet eden sanatçı, modacı Burcu Sedef’ in tasarladığı şık kıyafeti ile göz kamaştırdı.

Pekkan, "Bu akşam bayram vesilesiyle Grand Saphire’in açılışını da yapmış olacağız. Sapphire ailesine Kıbrıs'a böyle değerli bir yatırımı kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 3 aydır yaşadığı omuz sakatlığı sebebiyle de sahnelerden uzak olan Ajda Pekkan, "Bu gece sahneye çıkacağım için çok heyecanlıyım. Biliyorsunuz bir sağlık sorunum vardı. Ameliyat ile sağlığıma kavuştum. Bugün Ramazan bayramımız o sebeple ayrıca özel hazırlandım. Şimdiden herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım." şeklinde konuştu.

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