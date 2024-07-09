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Bodrum Bodrum olalı böyle konser görmedi! 3 kez bis yaptı

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Bodrum’a bomba gibi bir giriş yaptı. Büyük alkışlar eşliğinde programını noktalayan Süperstar, müzikseverlerin yoğun isteği üzerine üç kez bis yaparak sahnesini yaklaşık kırk dakika uzattı.  

Bodrum Bodrum olalı böyle konser görmedi! 3 kez bis yaptı

Kerkisolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Ajda Pekkan, saatler öncesinden tüm biletleri tüketen hayranlarına uzun süre hafızalardan unutamayacakları bir gece yaşattı. 

Bodrum Bodrum olalı böyle konser görmedi! 3 kez bis yaptı

Hemen hemen her konserinde hayranlarına olan düşkünlüğünü dile getiren Süperstar, “Müzik piyasanın en duygusal insanlarından biriyim bunun sebebi ise yıllardır birbirimize olan sevgimiz hepinizi çok seviyorum” diyerek konser alanını hınca hınç dolduran sevenlerine teşekkür etti.

Bodrum Bodrum olalı böyle konser görmedi! 3 kez bis yaptı

Muhteşem sahne performansının yanı sıra kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte bir an olsun yerinde durmayarak dans eden Ajda Pekkan, harika yorumuyla seslendirdiği şarkılarına ise binlerce hayranı eşlik etmeyi ihmal etmedi. 

Bodrum Bodrum olalı böyle konser görmedi! 3 kez bis yaptı

Öte yandan Burcu Sedef imzalı sarı bir elbise ile sevenlerin karşısına çıkan Ajda Pekkan, tarzıyla göz kamaştırdı.

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