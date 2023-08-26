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Bülent Ersoy: Bir ben ve Ajda kaldık

Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Kuruçeşme konserinin ardından Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuştu. Süperstar Ajda Pekkan'a övgüler yağdıran Diva, bazı sanatçıların soyunarak dikkat çektiğini belirtti. Konserinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirten sanatçı samimi açıklamalar yaptı.

Bülent Ersoy: Bir ben ve Ajda kaldık

Bülent Ersoy Kuruçeşme konserinden sonra ertesi gün telefonla arayarak yazı ve izlenimlerim için teşekkür etti.

Bülent Ersoy: Bir ben ve Ajda kaldık

Usta sanatçı Diva; Ajda Pekkan'la birlikte bir tek kendilerinin kaldığını belirterek, "Gençken hadi yaptınız, önemli olan bu yaşlarda yapabilmek, devamını getirebilmektir. Zorla birini çıkarmak için uğraşın çıkaramazsınız. Yok!.. Yetişmiyorda!.. Bir ben ve Ajda kaldık... Biz ikimiz çok farklı bir yerdeyiz." dedi. Süperstar için "Çok kibar" diyerek övgü dolu sözler söyleyen Diva, "Bir Ajda Pekkan, bir Bülent Ersoy bir daha gelmez! Yetişmiyor da!" dedi.

Eskişehir'e konser için yola çıktığını belirten efsanevi sanatçı Bülent Ersoy, günümüzde bazı şarkıcıların göbek deliğine kadar her yerini açmalarına rağmen soyunmaktan öteye gidemediklerini de söyledi.

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