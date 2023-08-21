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Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler

Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler. İşte detaylar...

Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler

Petek Dinçöz yaz aylarında hiç ara vermeden yeni tekliler şarkılar yayınlamaya ve hem yurtiçi hem de yurt dışı konserler vermeye devam ediyor.

Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler
Sıradaki yeni tekli sözü müziği Novruz Feyzullayev düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait Yandırdın Kalbimi.

Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler
Son derece güçlü görüntülerden oluşan video klip için Bülent Ersoy, Dinçöz'e giysin diye Londra'dan aldığı 15 bin sterlinlik çorapları verdi.

Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler
Hızını alamayan diva özel olarak hazırlattığı değeri milyon liraları aşan Harem koleksiyonunu Petek Dinçöz'e klipte kullanması için verdi. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen video klipte kıyafetleri Pınar Kerimoğlu stylingi Mehmet Yiğit Paris üstlendi.

Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler

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