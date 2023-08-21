Bülent Ersoy'dan Petek Dinçöz'e milyonluk jest! Dudak uçuklatan jestler

Petek Dinçöz yaz aylarında hiç ara vermeden yeni tekliler şarkılar yayınlamaya ve hem yurtiçi hem de yurt dışı konserler vermeye devam ediyor.



Sıradaki yeni tekli sözü müziği Novruz Feyzullayev düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait Yandırdın Kalbimi.



Son derece güçlü görüntülerden oluşan video klip için Bülent Ersoy, Dinçöz'e giysin diye Londra'dan aldığı 15 bin sterlinlik çorapları verdi.



Hızını alamayan diva özel olarak hazırlattığı değeri milyon liraları aşan Harem koleksiyonunu Petek Dinçöz'e klipte kullanması için verdi. Erkan Nas yönetmenliğinde çekilen video klipte kıyafetleri Pınar Kerimoğlu stylingi Mehmet Yiğit Paris üstlendi.

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