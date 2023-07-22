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Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den mayolu pozlar

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den mayolu pozlar

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz yıl Nida Büyükbayrakdar evlenmişti.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den mayolu pozlar

Şarkıcı, tatilden fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den mayolu pozlar
Dinçöz, beyaz mayosuyla beğeni topladı.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den mayolu pozlar
Şarkıcı, kuğu emojisi koydu.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den mayolu pozlar

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