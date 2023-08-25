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Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar yeni eve taşındı!

Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar yeni eve taşındı! İşte haberin detayları...

Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar yeni eve taşındı!

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Bir yıl önce nikâh masasına oturan Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar, yeni eve taşındı. Çiftin, Gayrettepe’deki oturdukları ev küçük gelince, Etiler tarafına geçti. Akmerkez’in yakınlarda 3+1 daire kiralayan ikili, taşınmadan önce mimarla anlaştı.

Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar yeni eve taşındı!

Bazı değişiklikler için 350 bin lira ödeyen şarkıcı ve iş insanı, daha sonra yeni konutlarına geçti. Önceki evliliklerinden dört çocuğu olan Dinçöz ve Bayraktar, bir süre burada konakladıktan sonra, ev satın alacak. -

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