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Petek Dinçöz'den bikinili poz

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, eşi Nida Büyükbayraktar ile çıktığı tatilden bikinili pozunu paylaştı. İşte haberin detayları...

Petek Dinçöz'den bikinili poz

Konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kalan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü. Şarkıcı, eşi Nida Büyükbayraktar ile tatile çıktı.

Petek Dinçöz'den bikinili poz
Dinçöz, Çeşme'de eşiyle fotoğrafını yayınladı.

Petek Dinçöz'den bikinili poz

Bikinili pozunu da paylaşan Dinçöz, fit vücuduyla beğeni topladı.

Petek Dinçöz'den bikinili poz

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