Petek Dinçöz'den bikinili poz

Konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kalan Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönmüştü. Şarkıcı, eşi Nida Büyükbayraktar ile tatile çıktı.



Dinçöz, Çeşme'de eşiyle fotoğrafını yayınladı.

Bikinili pozunu da paylaşan Dinçöz, fit vücuduyla beğeni topladı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.