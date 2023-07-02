Petek Dinçöz fırtınası Didim'de esti

Moskova'dan zorlu bir süreçle Türkiye'ye gelen Dinçöz, ayağının tozuyla Didim konseri hazırlıklarını tamamlayarak sahneye çıktı.Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden de şarkıları ustalıkla seslendiren Dinçöz, güzelliği ve danslarıyla da kalplere dokundu.

Yaz boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde konserler verecek Dinçöz, yurtdışından da gelen yoğun tekliflere de sıcak bakıyor. Dinçöz, kariyerinde yaptığı yeni başlangıçlar sonrası hız kesmeden üretimlerine yenisini eklediği ‘Gel Benim Ol’ sonrası Hakan Altun'la ortak bir çalışmaya imza attı.

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