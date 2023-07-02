  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Petek Dinçöz fırtınası Didim'de esti

Petek Dinçöz, Kurban Bayramı’nın 2. günü Aydın'ın Didim ilçesinde özel koyu bulunan 5 yıldızlı Lucas Didim Resort Otel’de konser verdi.

Petek Dinçöz fırtınası Didim'de esti

Moskova'dan zorlu bir süreçle Türkiye'ye gelen Dinçöz, ayağının tozuyla Didim konseri hazırlıklarını tamamlayarak sahneye çıktı.Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden de şarkıları ustalıkla seslendiren Dinçöz, güzelliği ve danslarıyla da kalplere dokundu.

Petek Dinçöz fırtınası Didim'de esti

Yaz boyunca Türkiye'nin birçok şehrinde konserler verecek Dinçöz, yurtdışından da gelen yoğun tekliflere de sıcak bakıyor. Dinçöz, kariyerinde yaptığı yeni başlangıçlar sonrası hız kesmeden üretimlerine yenisini  eklediği ‘Gel Benim Ol’ sonrası Hakan Altun'la ortak bir çalışmaya imza attı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!
  Gündem

Rusya'da darbe girişimine yakalanan Petek Dinçöz, Türkiye'ye döndü. Yaşadığı dehşet anları anlattı!

Petek Dinçöz konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kaldı!
  Magazin

Petek Dinçöz konser için gittiği Rusya'da darbe girişiminin ortasında kaldı!

Petek Dinçöz idolünü açıkladı
  Magazin

Petek Dinçöz idolünü açıkladı

Petek Dinçöz ameliyat oldu
  Magazin

Petek Dinçöz ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'dan şok iddia! Silah zoruyla konser verdi!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Elif Buse Doğan'dan şok iddia! Silah zoruyla konser verdi!

Yeni şarkısını bayramda ilk kez söyledi
  Magazin

Yeni şarkısını bayramda ilk kez söyledi