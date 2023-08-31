 Bülent Ersoy yeşillendi

Diva Bülent Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Alaçatı Şerefe ’de tepeden tırnağa yeşile büründüğü sahnesiyle Çeşme'de zafer coşkusu yaşattı.

Sahnesine yatırım yapma konusunda benzersiz cömertliği bilinen Diva Bülent Ersoy yılara meydan okuyan takdire şayân güzelliğiyle, sesi ve tartışmasız büyük yorumcu kimliğiyle yine kendine hayran bıraktı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan yoğun ilginin yaşandığı gecede Tolga Çam imzalı şıklığıyla moda eleştirmenlerinden tam not alan diva yeşil saçları ve ikonik makyajı ile bütünleştirdiği benzersiz tarzı ile yine beğeni yağmuruna tutuldu. Diva’nın Tolga Çam tarafından yapılan yeşil tasarım kostümünün kumaşı dünyaca ünlü Emanuel Ungaro markasına ait olup Paris’ten özel olarak getirildi.

“30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle ve saygıyla anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. “Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun! sözleriyle Zafer Bayramı’nı sahnede kendisini izlemeye gelen hayranlarının büyük coşkusuyla birlikte kutlayan, Türk bayrağını öpüp başına koyan Diva Bülent Ersoy dakikalarca ayakta alkışladı.

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