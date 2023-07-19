Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

Birbirinden yıldız isimleri ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, müzikseverleri önceki akşam ünlü sanatçı Özcan Deniz ile buluşturdu. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde hayranlarıyla bu sezon ikinci kez bir araya gelen Deniz, sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti.

Güçlü sesi, yorumu, kendine has tarzı ve klasikleşen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Özcan Deniz, açılışı dansçı eşliğinde ‘Ab-ı Beste’ parçasıyla yaptı. İlk dakikalarda coşkuyu doruklara çıkartan Deniz; ‘Derin Duygular’, Yalan Mı’, ‘Zorun Ne’, şarkılarıyla müzik şölenine devam etti.

Sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalamayan ünlü sanatçı “Yepyeni bir seyirciyle birlikteyim. 30 yıl birikmiş bir repertuvar var. Bu repertuvarda benim bile unuttuğum şarkıları hep birlikte hatırlayacağız” sözleriyle hayranlarına seslenerek teşekkür etti.

Deniz’i bu özel gecede ailesi ve dostları da yalnız bırakmadı. Eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey Deniz, oyuncu Nilgün Belgün, ünlü sanatçıyı en önden izledi. Parçalarıyla romantizmi doruklara çıkartan Deniz, ara ara eğlencenin dozunu da arttırdı. Binlerce müziksever, Boğaz’ın ışıkları altında başarılı sanatçıya eşlik ederek doyasıya dans etti.

Özcan Deniz, en sevilen klasiklerini seslendirdiği sahnesinde Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerine de yer verdi. ‘Ahirim Sensin’, ‘Gönül Dağı’ parçalarıyla hayranlarına türkü ziyafeti sunan başarılı sanatçı, geniş repertuvarıyla dinleyicilerine renkli bir gece yaşattı. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bir kez daha Özcan Deniz’in unutulmaz şarkılarına doydu.

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