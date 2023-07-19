  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz’i ağırladı. Deniz, biletleri günler öncesinde tükenen konserinde en sevilen şarkılarını müzikseverlerden oluşan dev korosuyla birlikte söyledi. Eşi Samar Dadgar, imzalı gri gömleğiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı, şıklığıyla sevenlerinden tam not aldı.

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

Birbirinden yıldız isimleri ağırlayan Kuruçeşme Açıkhava sahnesi, müzikseverleri önceki akşam ünlü sanatçı Özcan Deniz ile buluşturdu. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde hayranlarıyla bu sezon ikinci kez bir araya gelen Deniz, sevenlerine unutulmaz bir gece armağan etti.

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

Güçlü sesi, yorumu, kendine has tarzı ve klasikleşen şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Özcan Deniz, açılışı dansçı eşliğinde ‘Ab-ı Beste’ parçasıyla yaptı. İlk dakikalarda coşkuyu doruklara çıkartan Deniz; ‘Derin Duygular’, Yalan Mı’, ‘Zorun Ne’, şarkılarıyla müzik şölenine devam etti.

Sevenlerinin yoğun ilgisine kayıtsız kalamayan ünlü sanatçı “Yepyeni bir seyirciyle birlikteyim. 30 yıl birikmiş bir repertuvar var. Bu repertuvarda benim bile unuttuğum şarkıları hep birlikte hatırlayacağız” sözleriyle hayranlarına seslenerek teşekkür etti. 

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

Deniz’i bu özel gecede ailesi ve dostları da yalnız bırakmadı. Eşi Samar Dadgar, oğlu Kuzey Deniz, oyuncu Nilgün Belgün, ünlü sanatçıyı en önden izledi. Parçalarıyla romantizmi doruklara çıkartan Deniz, ara ara eğlencenin dozunu da arttırdı. Binlerce müziksever, Boğaz’ın ışıkları altında başarılı sanatçıya eşlik ederek doyasıya dans etti.

Kuruçeşme Açıkhava'da Özcan Deniz rüzgarı!

Özcan Deniz, en sevilen klasiklerini seslendirdiği sahnesinde Türk halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerine de yer verdi. ‘Ahirim Sensin’, ‘Gönül Dağı’ parçalarıyla hayranlarına türkü ziyafeti sunan başarılı sanatçı, geniş repertuvarıyla dinleyicilerine renkli bir gece yaşattı. Müzik ziyafetini soluksuz dinleyen binlerce kişi, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde bir kez daha Özcan Deniz’in unutulmaz şarkılarına doydu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dokuz yıl sonra ekrana dönecek Özgü Namal'a bomba partner! İki dev isim buluşuyor
  Magazin

Dokuz yıl sonra ekrana dönecek Özgü Namal'a bomba partner! İki dev isim buluşuyor

Özcan Deniz baba mı oluyor? Kafa karıştıran paylaşım!
  Magazin

Özcan Deniz baba mı oluyor? Kafa karıştıran paylaşım!

Özcan Deniz hayranlarını coşturdu
  Magazin

Özcan Deniz hayranlarını coşturdu

Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?
  Magazin

Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?

Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  
  Magazin

Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...
  Magazin

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...