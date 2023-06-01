 Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

İranlı modacı, bir süre taksi bekledi.

Beyaz kombiniyle dikkat çeken Dadgar, soruları cevapsız bıraktı.

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