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Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, kombiniyle dikkat çekti. İşte haberin detayları...

Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.

 Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

İranlı modacı, bir süre taksi bekledi.

 Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

Beyaz kombiniyle dikkat çeken Dadgar, soruları cevapsız bıraktı.

Samar Dadgar kombiniyle dikkat çekti  

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