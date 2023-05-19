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Özcan Deniz doğum gününde aşka geldi

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, doğum gününde aşka geldi ve eşi Samar Dadgar'a aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Özcan Deniz doğum gününde aşka geldi

Özcan Deniz, 51'inci doğum gününde aşka geldi.

 Özcan Deniz doğum gününde aşka geldi

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda evlendiği İranlı modacı Samr Dadgar ve Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey'le karesini yayınladı.

Özcan Deniz doğum gününde aşka geldi

Şarkıcı Dadgar ile karesine, "Kalan ömrümün tek sahipleri" diye yazdı.

Özcan Deniz doğum gününde aşka geldi
Deniz, çocuğunun pozuna ise, "Servetim" notunu düştü.

Özcan Deniz doğum gününde aşka geldi
Dadgar ise, "Sen benim kalbimsin haberin var mı?" diye karşılık verdi.

 

 

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