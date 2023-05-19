 Özcan Deniz doğum gününde aşka geldi

Özcan Deniz, 51'inci doğum gününde aşka geldi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda evlendiği İranlı modacı Samr Dadgar ve Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey'le karesini yayınladı.

Şarkıcı Dadgar ile karesine, "Kalan ömrümün tek sahipleri" diye yazdı.



Deniz, çocuğunun pozuna ise, "Servetim" notunu düştü.



Dadgar ise, "Sen benim kalbimsin haberin var mı?" diye karşılık verdi.

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