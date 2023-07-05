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Dokuz yıl sonra ekrana dönecek Özgü Namal'a bomba partner! İki dev isim buluşuyor

Dokuz yıl sonra ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal çok bomba bir isimle başrolü paylaşacak.

Dokuz yıl sonra ekrana dönecek Özgü Namal'a bomba partner! İki dev isim buluşuyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özgü Namal 9 yıl aradan sonra dizi setlerine dönmek için geçen günlerde Gold Film‘le anlaşma imzalamıştı. Ülkemizin en iyi senaristlerinden Necati Şahin‘in kaleme aldığı “Kızıl Goncalar” dizisinde oynayacak olan Namal’ın partneri de belli oldu. Gold Film’in patronu Faruk Turgut çok titizlendiği yeni dizisi için bomba bir isimle el sıkıştı. Özcan Deniz “Kızıl Goncalar”ın başrol oyuncusu oldu.

Dokuz yıl sonra ekrana dönecek Özgü Namal'a bomba partner! İki dev isim buluşuyor

Detayları merak konusu olan dizi için 2 dev isimle anlaşma yapılması heyecan yarattı. “Kızıl Goncalar“ın son yılların çok ses getirecek dizilerinden biri olacağı konuşuluyor.

Dokuz yıl sonra ekrana dönecek Özgü Namal'a bomba partner! İki dev isim buluşuyor

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