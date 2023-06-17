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Özcan Deniz hayranlarını coşturdu

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda ve Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri, dün akşam sahnesinde ilk kez Özcan Deniz’i ağırladı. Deniz, biletleri günler öncesinden tükenen konserde müziği, enerjisi ve muhteşem şovuyla sevenlerine hem müzik ziyafeti yaşattı hem de zaman yolculuğuna çıkardı.

Özcan Deniz hayranlarını coşturdu

Arabesk ve fantezi müziğin başarılı ismi Özcan Deniz, dün akşam Paraf Kuruçeşme Sahnesi’nden tam anlamıyla rüzgar gibi geçti. İlginin yoğun olduğu gecede Kuruçeşme sahnesi, kapasitesinin üstünde seyirci ağırlayarak Deniz hayranlarını dansa, müziğe, eğlenceye doyurdu.

Özcan Deniz hayranlarını coşturdu

"BANA DA ÇOK İYİ GELDİ"

Kuruçeşme’de sevenleriyle ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, “Televizyona, sinemaya ara verip sahnelere geri dönme sebebim aslında 30'uncu yılımızı kutlamaktı böyle kanlı, canlı, hep beraber. İki yıldır sahnedeyim ve böyle dolu dolu geçmesi bana da çok iyi geldi” sözleriyle tüm hayranlarına teşekkürlerini iletti.

"BİRAZ BUNALIMA SOKUYORUM BİRAZ DA AYAĞA KALDIRIYORUM"

‘Sonumun Adı’, ‘Geçmiyor’, ‘Yalan Mı’ şarkılarını art arda seslendirerek hayranlarına 'merhaba' diyen Deniz, gecenin nabzının yüksek olacağının sinyalini daha ilk dakikalarda verdi. Yıllara meydan okuyan efsane şarkılarını seslendiren başarılı sanatçıya hayranları ve en önde oturan eşi Samar Dadgar da eşlik etti. 

Özcan Deniz hayranlarını coşturdu

“Konserde biraz bunalıma sokuyorum biraz da ayağa kaldırıyorum. Sizi duygudan duyguya sürükleyeceğim” sözleriyle alkış yağmuruna tutulan Deniz, samimi tavırlarıyla Kuruçeşme seyircisini mest etti.

Özcan Deniz hayranlarını coşturdu

'MELEĞİM'DEN GÜNÜMÜZE...

Geçmişten günümüze en popüler aşk şarkılarının yanı sıra birçok tarzda da şarkı seslendiren sanatçı, kendisini dinlemeye gelenlere tam bir müzik ziyafeti çekti. ‘Dön Desem’ dedi duygulandırdı, ‘İllallah,’ Bahçe Duvarı’ ile yerine oturtmadı. Orhan Gencebay’dan Neşet Ertaş’a uzanan repertuvarıyla dinleyicilerini büyüledi.

Yaklaşık iki saatlik performansını 'Meleğim' şarkısıyla sonlandıran Özcan Deniz, alkışlar eşliğinde sahnesini noktaladı.

 

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