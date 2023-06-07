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Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bugün sürekli artış gösteren dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı? İşte detaylar...

Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bugün sürekli artış gösteren dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı.

Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?
Oyuncu, başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı Asmalı Konak dizisindeki düğün sahnesini yayınladı.

Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?
Yeşilçay, dizi sahnesinde kendisine ve Deniz'e takılan para ve altınları paylaşıp, "Günün fotosu" yazdı.

 Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?

 

 

 

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