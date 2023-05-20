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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti

Kanal D'de ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde oynayan Nurgül Yeşilçay'dan eğlenceli paylaşım geldi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, saçını ütülettiği anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti
Kanal D'de ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde oynayan oyuncu, saçını ütülettiği anları yayınladı.

 Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti

Dizide Alanur karakterini canlandıran Yeşilçay, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyosunuz! Sırrımızı açıklıyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti
Oyuncuya, beğeni yağdı.

 

 

 

 

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