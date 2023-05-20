 Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, saçını ütülettiği anları Instagram'dan paylaştı.



Kanal D'de ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde oynayan oyuncu, saçını ütülettiği anları yayınladı.

Dizide Alanur karakterini canlandıran Yeşilçay, "Alanur'un saçlarını çok beğendiğinizi söylüyosunuz! Sırrımızı açıklıyoruz" dedi.



Oyuncuya, beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.