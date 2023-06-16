  16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay, mayolu fotoğrafını paylaştı.

Mayolu poz veren oyuncu, fit haliyle beğeni topladı.



Kanal D'de ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterini canlandıran Yeşilçay, "Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotisini çektik şükür" diye yazdı.



Oyuncunun, kareleri binlerce beğeni aldı.

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