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16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu

Kanal D'de ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterini canlandıran Nurgül Yeşilçay'dan mayolu fotoğraf geldi. İşte haberin detayları...

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay, mayolu fotoğrafını paylaştı.

  16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu

Mayolu poz veren oyuncu, fit haliyle beğeni topladı.

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu
Kanal D'de ekrana gelen Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterini canlandıran Yeşilçay, "Yaz gelmedi gelmedi. Havuza giremesek de fotisini çektik şükür" diye yazdı.

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu
Oyuncunun, kareleri binlerce beğeni aldı.

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay mayolu paylaşımıyla meydan okudu

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