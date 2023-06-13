 Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği sevilen dizisi Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay, dizinin ekrana gelen yeni bölümündeki iddialı sahneleri ile çok konuşuldu.



Spor ve diyetle 10 kilo veren Nurgül Yeşilçay, güzelliği ve fit görünümü ile büyük beğeni topluyor.



Günlük hayatta da yoga yapan oyuncu bu merakını Veda Mektubu’na da taşıdı.



Alanur'un hoca eşliğinde yaptığı yoga ve havuz partisi sahneleri yeni bölüme damgasını vurdu.



Alanur'un bu cesur tavırlarına ise Ziya'nın göstereceği tepki şimdiden büyük merak konusu oldu.

Tempo ve gerilimin giderek arttığı Veda Mektubu pazartesi akşamları 20.00’de Kanal D’de...

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