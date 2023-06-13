  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in Veda Mektubu'ndaki sahneleri çok konuşuldu. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu

Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği sevilen dizisi Veda Mektubu’nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay, dizinin ekrana gelen yeni bölümündeki iddialı sahneleri ile çok konuşuldu.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu
Spor ve diyetle 10 kilo veren Nurgül Yeşilçay, güzelliği ve fit görünümü ile büyük beğeni topluyor.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu
Günlük hayatta da yoga yapan oyuncu bu merakını Veda Mektubu’na da taşıdı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu
Alanur'un hoca eşliğinde yaptığı yoga ve havuz partisi sahneleri yeni bölüme damgasını vurdu.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu
Alanur'un bu cesur tavırlarına ise Ziya'nın göstereceği tepki şimdiden büyük merak konusu oldu.

 Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu

Tempo ve gerilimin giderek arttığı Veda Mektubu pazartesi akşamları 20.00’de Kanal D’de...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'in dizideki sahneleri çok konuşuldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?
  Magazin

Nurgül Yeşilçay bakın dolar, altın ve euro'yu nasıl ti'ye aldı?

Nurgül Yeşilçay'ın son hali hayranlarını şok etti!
  Magazin

Nurgül Yeşilçay'ın son hali hayranlarını şok etti!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti
  Magazin

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay saçlarını ütületti

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı
  Magazin

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi
  Magazin

Selim Bayraktar ile Emel Karaköse evlendi

Yusuf Güney, Survivor 2023'ten ayrılma nedenini açıkladı
  Magazin

Yusuf Güney, Survivor 2023'ten ayrılma nedenini açıkladı