Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay keçiyle denize girdi

Veda Mektubu dizisiyle ekranda olan Nurgül Yeşilçay, tatile çıktı.



Ünlü oyuncu keçiyle denize girdi.



Suya girdiği sırada keçiyi gören Yeşilçay, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Keçimle deniz keyfi" diye yazdı.

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