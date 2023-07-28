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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay keçiyle denize girdi

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay keçiyle denize girdi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay keçiyle denize girdi

Veda Mektubu dizisiyle ekranda olan Nurgül Yeşilçay, tatile çıktı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay keçiyle denize girdi
Ünlü oyuncu keçiyle denize girdi.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay keçiyle denize girdi
Suya girdiği sırada keçiyi gören Yeşilçay, çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Keçimle deniz keyfi" diye yazdı.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay keçiyle denize girdi

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