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Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı. İşte detaylar...

Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde 'Caroline' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aylarda avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti.

 Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Oyuncu, hamile olduğunu açıklamıştı.

Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Elles, Kerem Göğüş'ten olan ikizleri Milat ve Melodi'den sonra kız bebek geleceğini söyledi.

Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Oyuncu, mutlu haberi Instagram'dan verdi.

Wilma Elles doğacak bebeğinin cinsiyetini açıkladı

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