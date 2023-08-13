'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde 'Caroline' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz aylarda avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenmişti.

Oyuncu, hamile olduğunu açıklamıştı.



Elles, Kerem Göğüş'ten olan ikizleri Milat ve Melodi'den sonra kız bebek geleceğini söyledi.



Oyuncu, mutlu haberi Instagram'dan verdi.

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