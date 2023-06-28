Ünlü oyuncu Wilma Elles hamile olduğunu duyurdu  

Geçtiğimiz aralık ayında avukat Mehmet Şah Çelik ile evlenen oyuncu, takipçilerinin hem Kurban Bayramı'nı kutladı, hem de müjdeli haberi verdi.



Elles, "Herkese iyi bayramlar! Her zaman - ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor. Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor" dedi.

Çelik ile çektirdiği kareleri yayınlayan Elles, "Ailemizi inşallah büyüteceğimiz, Milat & Melodi'ye kardeş beklediğimiz için -- bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz. Çok seviniyoruz. Melodi & Milat & Mehmet Şah&ben çok heyecanlıyız. Büyük bir aşkla bekliyoruz seni..." diye yazdı.



Elles, Kerem Göğüş'ten Melodi ve Milat adında iki çocuğu bulunuyor.

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