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Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş ile ilgili flaş itirafta bulundu

Ünlü oyuncu Wilma Elles, davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş hakkında konuştu. İşte haberin detayları...

Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş ile ilgili flaş itirafta bulundu

Wilma Elles, Nişantaşı’nda Mehtap Yakut'un lansmanına katıldı.

 Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş ile ilgili flaş itirafta bulundu

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Elles "Mutluluğumun nedeni çalışmam. Çok mutluyum. Nazardan korktuğum için çoğu gelen teklifi çevreme söylemiyorum. Birçok işim var ve değerlendiriyorum. Çocuklar 8 yaşına girdi. Çok güzel yıllarım geçiyor onlar ile. Birlikte çok etkinlikler yapıyoruz" dedi.

 Wilma Elles davalık olduğu ikizlerinin babası Kerem Göğüş ile ilgili flaş itirafta bulundu

Wilma Elles’in ikiz çocuklarını yurt dışına kaçırdığını ve kendisiyle görüştürmediğini iddia eden Kerem Göğüş, velayet ve kişisel ilişkinin kurulması davaları açmıştı Göğüş ayrıca ikizlerin velayetlerinin askıda olduğunu öne sürmüştü. İddialar hakkında Elles, "Babaları ile görüşebilirler. Ben atalarını bilmelerini istiyorum" diye konuştu.

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