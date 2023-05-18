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Wilma Elles Cannes için imajını değiştirdi

Yayınlandığı döneme damgasını vuran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği ‘Caroline’ karakteriyle ünlenen Wilma Elles, sinemanın kalbinin attığı Cannes Film Festivali için imajını değiştirdi. İlk kez saçlarına kaynak yaptıran başarılı oyuncu, kendini Emine Çıray’ın sihirli ellerine teslim etti.

Wilma Elles Cannes için imajını değiştirdi

Emine Çıray, güzel oyuncuya beş saat süren imaj çalışmasında 200 adet dolgunlaştırmak amacıyla mikro keratin kaynak ayrıca kirpik uygulaması yaptı. Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’ nin prömiyerine katılacağını belirten Elles, “Cannes film festivaline her yıl gidiyorum. Orada çok fazla tanıdığım var. Cannes festivali sayesinde dünyanın birçok yerinde işler yaptım. Çok güzel bir platform. Orada çok mutlu oluyorum” diye konuştu.

Wilma Elles Cannes için imajını değiştirdi

KOMEDİ OYNAMAK İSTİYORUM

Farklı karakterlere hayat vermek istediğini ifade eden Elles, şöyle konuştu: “Aslında komik ve eğlenceli biriyim. Bir komedi filminde imaj değiştirmek çok isterim. Oyuncu, her role girebilmeli. Takma dişlerle, takma burunla, takma kulaklarla oynamak çok isterim. Çocuklarımla da bu şekilde şakalaşarak çok oynuyoruz.”

Wilma Elles Cannes için imajını değiştirdi

ÇOCUK AŞKI TAÇLANDIRIR

Beş ay önce avukat Mehmet Şah Çelik ile nikah masasına oturan Elles, bebek istediklerini açıklarken “Çocuk aşkı taçlandırır. Nasipse çok güzel olur” dedi.

Wilma Elles Cannes için imajını değiştirdi

 

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