Sinema ve gösteri dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı festivalde güzel oyuncu Wilma Elles, Selma Oruç & Aslı Şener Atalier imzalı lila rengi fırfırlı elbise ile boy gösterdi.

Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Elles, ışıltısıyla adeta göz kamaştırdı.

Buğulu göz makyajı ile elbiseyi çok iyi tamamlayan Elles’in fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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