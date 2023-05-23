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Wilma Elles Cannes’ı büyüledi

Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle şöhrete kavuşan Wilma Elles, kırmızı halıda zarafetiyle görenleri hayran bıraktı.

Wilma Elles Cannes’ı büyüledi

Sinema ve gösteri dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı festivalde güzel oyuncu Wilma Elles, Selma Oruç & Aslı Şener Atalier imzalı lila rengi fırfırlı elbise ile boy gösterdi.

Wilma Elles Cannes’ı büyüledi

Sosyal medya hesabından kırmızı halı fotoğraflarını paylaşan Elles, ışıltısıyla adeta göz kamaştırdı.

Wilma Elles Cannes’ı büyüledi

Buğulu göz makyajı ile elbiseyi çok iyi tamamlayan Elles’in fotoğrafları yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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