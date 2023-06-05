Ünlüleri buluşturan dillere destan sünnet düğünü

Dilan Çıtak ve Tuğba Özay’ın sahne aldığı davette ünlü isimler şık kıyafetleri ve güzellikleriyle ön plandaydı. Wilma Elles, Safiye Soyman, Banu Zorlu ve Cansu Taşkın ve Tanyeli Selma Oruç & Aslı Şener Atalier imzalı kıyafetleriyle büyülediler.

WİLMA ELLES BEYAZ KUĞU GİBİYDİ

Wilma Elles, gecede beyaz mini tül detaylı kıyafetiyle beyaz kuğu gibiydi. Eşi Mehmet Şah Çelik ve çocukları Milat ve Melodi ile birlikte davete katılan Elles, Cannes’da fotoğraflarında karnını tutunca hamile olduğu dedikodularının odağı olmuştu. Hamile olduğu dedikoduları karşısında suskunluğunu bozan güzel oyuncu, “Benim orada karnım ağrımıştı. Bu yüzden elimi karnıma getirdim. Tesadüf olan bir poz oldu. Düşüncesi bile çok güzel. İnşallah nasip olur. Milat ve Melodi ile çok mutluyum. Çocuklara bayılıyor ve çok seviyorum. Çocuklar da beni eğitiyorlar. Onlarla her gün sanki hayata yeniden başlıyorum.

MERVE DİZDAR’I TEBRİK EDİYORUM

Cannes’da Nuri Bilge Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstüne’ filminin prömiyerine katılan Elles, “Harika bir filmdi. Merve Dizdar’ı da başarısından dolayı tebrik ediyorum. Çok gurur duydum. Cannes’da olmayı seviyorum. Birçok projeler oluştu. Bütün oyuncuların Cannes’a gitmesi bence şart” diye konuştu.

MEZARLIĞIN YARISI NAZARDAN

Mavi kıyafeti ile adeta bir nazar boncuğunu andıran Safiye Soyman, modacısı Selma Oruç’u öve öve bitiremedi. Nazardan çok korktuğunu belirten, “Nazar boncuğum her zaman yanımdadır. Mezarlığın yarısı nazardan” dedi.

SOPHİA LOREN DEĞİL HEP SAFİYE SOYMAN OLDUM

Yeni imajının dünyaca ünlü aktris Sophia Loren'i anımsattığı haberleri hakkında Soyman, “Ben kendime benziyorum. Sophia Loren de güzel kadın. Bugüne kadar ne sesimi ne de kendimi hiçbir başkasına benzetmedim. Hep kendim oldum hep Safiye Soyman oldum. Ben sana doymam oldum” diye konuştu.

Fotoğraflara yaptığı filtrelerle çok konuşulan Soyman, “Herkes öyle yapıyor. Bu telefonlarla oyuncak gibi oynuyoruz. “diyerek açıklık getirdi.

Banu Zorlu, Faik Öztürk’ün gardrobunu açıkladı. Faik Öztürk’ün her zaman şık olduğunu belirten Zorlu, Beş bin çift ayakkabısı var” dedi.

15 YAŞINDA SÜNNET OLDUM

Sünnet düğününde Faik Öztürk, çok çarpıcı bir itirafta bulundu. Öztürk, “Yokluktan 15 yaşında sünnet oldum. Askerden sonra da olur" dediler.

Burçak Atalık’ın oğulları için sahneye büyükçe bir taht kuruldu. Son yılların en ihtişamlı sünnet düğününde çizgi film karakterleri eşliğinde danslar edilerek, eğlenildi.

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