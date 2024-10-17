  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Seksenlerin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi dizinin senaristi Birol Güven duyurdu.

Seksenlerin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

Sevilen dizi Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı ve Seksenlerin Niyazi'si Vural Çelik (51) hayatını kaybetti. Sanatçı evinde ölü bulundu. Acı haberi ünlü senarist Birol Güven duyurdu.

Seksenlerin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

Birol Güven paylaşımında "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadesini kullandı.

Seksenlerin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

Vural Çelik, 2 gün önce hastane odasından paylaşım yapmıştı.

Seksenlerin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti

VURAL ÇELİK KİMDİR?

18 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Orduludur. Ortaokul-lise çağında herkesin taklitlerine güldüğü, desteklediği bir öğrenciydi. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi.

Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçın'ın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı.

Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi Seksenler dizisidir. Seksenler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ceyda Düvenci ile Nefise Karatay buluştu
  Magazin

Ceyda Düvenci ile Nefise Karatay buluştu

Kadir Ezildi: Aşkın zirvesini yaşıyorum
  Magazin

Kadir Ezildi: Aşkın zirvesini yaşıyorum

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"
  Magazin

Doğan Bayraktar: "Evlilik için hazır hissetmiyorum"

Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!
  Magazin

Allan Saint-Maximin'den çocuklarına yavru rottweiler sürprizi!

Emel Müftüoğlu'ndan estetik itirafı!
  Magazin

Emel Müftüoğlu'ndan estetik itirafı!

Yağmur Tanrısevsin'den hayranlarını heyecanlandıran haber!
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin'den hayranlarını heyecanlandıran haber!