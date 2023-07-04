Geçtiğimiz yıl Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı.

Icardi'nin gelecek sezon hangi takıma transferi merakla beklenirken Arjantinli model Nara ise güzellik sırrını söyledi.



Nara, "Çok su içerim. Besleyici maske, krem ve serum kullanırım. Hiç botoks yaptırmadım. Asla makyajla da uyumam. Bir de en önemlisi seviliyorum" dedi.

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