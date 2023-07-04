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Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı!

Geçtiğimiz yıl Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Arjantinli model eşi Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı. İşte haberin detayları...

Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı!

Geçtiğimiz yıl Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı.

Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı!

Icardi'nin gelecek sezon hangi takıma transferi merakla beklenirken Arjantinli model Nara ise güzellik sırrını söyledi.

Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı!
Nara, "Çok su içerim. Besleyici maske, krem ve serum kullanırım. Hiç botoks yaptırmadım. Asla makyajla da uyumam. Bir de en önemlisi seviliyorum" dedi.

Wanda Nara güzellik sırrını açıkladı!

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