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Kanser olduğu iddia edilen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi  

Kanser olduğu iddia edilen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Kanser olduğu iddia edilen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi  

Geçtiğimiz sene Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın kanser olduğu iddia edilmişti. Bu sene Galatasaray ile yeniden anlaştığı iddia edilen Icardi'nin eşi Nara, ilk kez açıklama yaptı.

Kanser olduğu iddia edilen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi  

Instagram'dan paylaşım yapan Arjantinli model, "Kendime ihtiyacım olan birkaç günden sonra buradayım ve size neler olduğunu anlatmak istiyorum; Çarşamba günü her seyahatte ya da yılda bir kez her seferinde rutin analizler yapmaya karar verdim. Bazı değerler ters gitti ve iyi giden diğer kontrolleri tamamlamak için hastaneye yatmaya karar verdim. Perşembe günü de kendi başıma o klinikten ayrıldım, özel bir yerde daha fazla çalışma yapmak için. Bunu ilk çalışmalarımın sonuçlarına daha fazla bilgi vermek için yaptım. Her anne gibi, korkularımı ve üzüntülerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Özellikle henüz kesin bir teşhis koymadığı için. Maalesef Cuma günü bir gazeteci tarafından benim bile sahip olmadığım bir teşhisin onayını aldı. Bu doğru değil ve ilk çalışmamdan 24 saat bile geçmemişti" diye yazdı.

Kanser olduğu iddia edilen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan ilk açıklama geldi  

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