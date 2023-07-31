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Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu

Denizli’nin Tavas ilçesinde verdiği konserde binlerce hayranına en güzel şarkılarını söyleyen Simge Sağın, Galatasaray’a geri dönenen Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi unutmadı. Koyu Beşiktaşlı olan Simge “Müzik birleştiricidir” sözleriyle mesaj verdi…

Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi takımıyla sözleşmesini yenilemiş ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönmüştü. Taraftarın artık kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısıyla karşıladığı Icardi’nin dönüşüne Simge Sağın, de kayıtsız kalmadı. Simge, dün akşam Denizli’nin Tavas ilçesinde verdiği konserde daha önce Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir araya geldiği Icardi’ye “Hoş geldin” diye seslendi.

 Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu

Şarkıcı, “Koyu bir Beşiktaşlıyım ama Icardi ve Galatasaray’ın da kalbimde yeri ayrı. Tribünlerde sadece 'Aşkın Olayım'ı değil, 'Öpücem'i de duyuyorum. Ne mutlu bana! Müzik birleştiricidir, hepimizi bir araya getirir. Şarkılar şifadır, mutluluktur" sözleriyle mesaj verdi.

 Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu

Tekstiliyle ünlü Tavas’ın Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık Simge’ye, özel dokuma bir ipek şal hediye etti.

Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu

Şalı başına örten Simge konser boyunca çıkarmadı. Bu yaz konserden konsere koşan Simge 30 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu

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