 Simge Sağın'dan sahnede rekor

Aylardır konserden konsere koşan Simge gelen yoğun istek üzerine ikinci kez Atlantis Yapım organizasyonuyla dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konser için haftalardır hummalı bir şekilde çalışan Simge ve ekibi bu gece için özel bir sahne dekoru hazırladı, LED ekranlarla farklı ışık şovları tasarladı.

4.5 METRELİK ELBİSE

‘Aşkın Olayım’ başta olmak üzere tüm hit şarkılarını seslendiren Simge konserin normal akışı devam ederken “10. Yıl Marşı”na girdi ve sahnede 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Tanju Babacan’ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle 1 ayda tamamladığı, enstalasyon tekniği ile hazırlanan 3.20 metre yüksekliğindeki, 4.5 metre enindeki kostüm konser sırasında izleyicilerin gözleri önünde Simge’ye 20 kişilik sahne ekibi tarafından giydirildi. Üzerinde Kurtuluş Savaşı’nı temsil eden görüntülerin olduğu elbise tamamıyla ortaya çıktığında uzun süren bir alkış tufanı koptu. Harbiye Açık Hava’daki beş bin kişi “10. Yıl Marşı”na ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik ettiğinde ortaya muazzam bir görüntü çıktı.

İKİNCİ TUR BAŞLIYOR

Spotify’da "Ben Bazen" ile Türkiye'nin en çok dinlenen kadın sanatçı albümünün ve ikinci en çok dinlenen pop albümünün sahibi olan Simge’nin başarıları dijitalden konser alanlarına taşıyor. Simge Atlantis yapım organizasyonuyla, gelen yoğun istek üzerine ikinci kez Antalya, İzmir ve İstanbul’da açık hava konserleri verecek. İşte detaylar:

21 Eylül Antalya Açıkhava

29 Eylül Turkcell Vadi Açıkhava

26 Ekim İzmir Kültürpark

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