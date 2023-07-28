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Simge Sağın konserde ağladı  

  Bu yaz şehir şehir gezen Simge bir kez daha muhteşem bir konsere imza attı. Dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Simge bir ara kesilen elektriklere rağmen konsere devam etti. Seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı karanlıkta söyleyince Simge gözyaşlarına boğuldu

Simge Sağın konserde ağladı  

Listeleri ele geçiren ‘Aşkın Olayım’, son hitleri ‘Harcandıkça’ ve ‘Çapkınca’ ile sevenlerine vaat ettiği “Simge Yazı”nı yaşatan Simge Sağın, konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şarkıcı, dün akşam İzmir Açıkhava Tiyatrosu’nda biletleri günler öncesinden tükenen bir konser verdi.

  Simge Sağın konserde ağladı  

Konserin en müthiş anı elektrikler kesilince yaşadı. Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı söylemeye başladı. Duygulanan Simge Sağın, gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca ağlayan Simge seyirciyi alkışlarken şarkı bitiminde elektrikler geldi.

  Simge Sağın konserde ağladı  

Simge Sağın, 30 Ağustos’ta Atlantis Yapım organizasyonuyla İstanbul Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek.

 

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