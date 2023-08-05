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Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

Yazı arka arkaya verdiği konserlerle geçiren Simge Sağın, dün akşam Atlantis Yapım imzalı “Turkcell Yıldızlı Geceler” kapsamında Turkcell Vadi’de sahne aldı.

Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

“Simge Yazı” yepyeni şarkılarla, işbirlikleriyle ve binlerce kişinin izlediği kapalı gişe konserlerle hız kesmeden devam ediyor. Bu yaz sahneden sahneye koşan Simge Sağın, dün akşam Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluştu. Atlantis Yapım’ın organizasyonuyla gerçekleşen “Turkcell Yıldızlı Geceler” konser serisinde yıldızlar arasındaki yerini alan Simge’yi izlemek isteyen hayranları biletleri günler öncesinden tüketmişti.

 Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

“Aşın Olayım”, “Harcandıkça” ve “Çapkınca” başta olmak üzere tüm hitlerini seyirciyle tek bir ağızdan söyleyen Simge enerjisiyle kendine hayran bırakırken tarzıyla da göz kamaştırdı. Simge, Balenciaga ve Alexander Wang imzalı iki ayrı kıyafet giydi. Hayranlarına ömür boyu unutamayacakları bir gece yaşattı.

 Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

SEFO SÜRPRİZİ

Rap müziğin zirvesindeki Sefo, dostu Simge’yi bu konserinde yalnız bırakmadı. Bir anda sahneye çıkarak seyirciye büyük bir sürpriz yaptı.

Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

İkili “Coke Studio Türkiye Albümü” için düet yaptıkları “Görmem Böylesini” şarkısını birlikte seslendirdi. “Görmem Böylesini” çıktığı andan itibaren dijital platformlarda zirveye yerleşti.

Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

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