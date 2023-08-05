 Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

“Simge Yazı” yepyeni şarkılarla, işbirlikleriyle ve binlerce kişinin izlediği kapalı gişe konserlerle hız kesmeden devam ediyor. Bu yaz sahneden sahneye koşan Simge Sağın, dün akşam Turkcell Vadi’de sevenleriyle buluştu. Atlantis Yapım’ın organizasyonuyla gerçekleşen “Turkcell Yıldızlı Geceler” konser serisinde yıldızlar arasındaki yerini alan Simge’yi izlemek isteyen hayranları biletleri günler öncesinden tüketmişti.

“Aşın Olayım”, “Harcandıkça” ve “Çapkınca” başta olmak üzere tüm hitlerini seyirciyle tek bir ağızdan söyleyen Simge enerjisiyle kendine hayran bırakırken tarzıyla da göz kamaştırdı. Simge, Balenciaga ve Alexander Wang imzalı iki ayrı kıyafet giydi. Hayranlarına ömür boyu unutamayacakları bir gece yaşattı.

SEFO SÜRPRİZİ

Rap müziğin zirvesindeki Sefo, dostu Simge’yi bu konserinde yalnız bırakmadı. Bir anda sahneye çıkarak seyirciye büyük bir sürpriz yaptı.

İkili “Coke Studio Türkiye Albümü” için düet yaptıkları “Görmem Böylesini” şarkısını birlikte seslendirdi. “Görmem Böylesini” çıktığı andan itibaren dijital platformlarda zirveye yerleşti.

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