  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Simge Sağın'da rekor  

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sayesinde rekor kırdı. İşte detaylar...

Simge Sağın'da rekor  

Simge Sağın, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sayesinde rekor kırdı. Sağın, 2018’de yayınlanan Aşkın Olayı şarkısı Spotify Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı şarkısı oldu.

Simge Sağın'da rekor  
Şarkının olduğu Ben Bazen isimli albüm de Spotify Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı albümü oldu.

Simge Sağın'da rekor  
Albüm, +300M stream’e ulaştı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Simge Sağın'dan sahnede rekor
  Magazin

Simge Sağın'dan sahnede rekor

Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  
  Magazin

Simge Sağın'dan kapalı gişe konser  

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje
  Magazin

Simge Sağın ve Sefo'dan sürpriz proje

Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu
  Magazin

Simge Sağın yeniden Galatasaray'a gelen Mauro Icardi hakkında konuştu

Simge Sağın konserde ağladı  
  Magazin

Simge Sağın konserde ağladı  

Simge Sağın yaşamak istediği yeri açıkladı
  Magazin

Simge Sağın yaşamak istediği yeri açıkladı