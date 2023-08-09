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Ünlü model Wanda Nara İstanbul'da denize girdi

Ünlü model Wanda Nara İstanbul'da denize girdi. İşte detaylar...

Ünlü model Wanda Nara İstanbul'da denize girdi

Galatasaray'a dönen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İstanbul'da denize girdi.

Ünlü model Wanda Nara İstanbul'da denize girdi
Arjantinli model, o anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü model Wanda Nara İstanbul'da denize girdi
Mavi bikini giyen Nara'nın fit fiziği dikkat çekti.

Ünlü model Wanda Nara İstanbul'da denize girdi

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