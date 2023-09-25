Ünlü isim Wanda Nara'nın yatak pozu olay oldu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın pozları olay oldu.



Arjantinli televizyon yıldızı Nara, yatakta iç çamaşırıyla poz verdi.



16 milyon 800 bin takipçisi olan Nara, "Sevdiğim kraliçeler bütün gün uyuyor" diye yazdı.

Nara'ya binlerce yorum yağdı.

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