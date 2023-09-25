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Ünlü isim Wanda Nara'nın yatak pozu olay oldu!

Ünlü isim Wanda Nara'nın yatak pozu olay oldu! İşte detaylar...

Ünlü isim Wanda Nara'nın yatak pozu olay oldu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın pozları olay oldu.

Ünlü isim Wanda Nara'nın yatak pozu olay oldu!
Arjantinli televizyon yıldızı Nara, yatakta iç çamaşırıyla poz verdi.

Ünlü isim Wanda Nara'nın yatak pozu olay oldu!
16 milyon 800 bin takipçisi olan Nara, "Sevdiğim kraliçeler bütün gün uyuyor" diye yazdı.

Ünlü isim Wanda Nara'nın yatak pozu olay oldu!

Nara'ya binlerce yorum yağdı. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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