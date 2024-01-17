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Uzmanından soğuk kış günlerini sağlıklı atlatmanın formülü

İçinde bulunduğumuz kış günlerinde, geçmeyen grip olarak adlandırılan; sırayla yakalanılan “Üçlü Salgın" COVID-19, grip ve RSV'de (Respiratuar Sinsityal Virüs) vakaları artarken, bağışıklığı güçlendiren bitkisel karışımlar hakkında bilgi veren Dyt. Nur Kişioğlu bunun yanı sıra C vitamini, Çinko, D3 ve K2 vitaminlerinin de alımının önemli olduğunu belirtti.

Uzmanından soğuk kış günlerini sağlıklı atlatmanın formülü

Bağışıklık sistemini daha güçlü hale getiren besinlere dikkat çeken Aksuvital Uzmanlarından Dyt. Nur Kişioğlu, bitkisel karışımların gribal salgın ve enfeksiyonlara karşı vitamin, mineral ve bitkilerin önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. En basit soğuk algınlığı ile gribal salgınlar karşısında bağışıklık sisteminin fazla direnemediğini belirterek "Zencefil içeren karışımları tüketmek kışı daha rahat geçirmenize yardımcı olabilir, dedi.

Uzmanından soğuk kış günlerini sağlıklı atlatmanın formülü

DOĞAL ISITICI: ZENCEFİL

Zencefil, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli bitkilerin başında gelir ve kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyebilir. İçerdiği antioksidanlar ve anti-enflamatuar özellikler, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu olabilir. Dyt. Nur Kişioğlu kış mevsimi süresince zencefil ve bal karışımı ile oluşturulan macunun içerisine okaliptüs yağı ile propolis, meyan kökü, tarçın, zerdeçal, hatmi çiçeği, bamya çiçeği gibi bitkilerin eklenmesinin pek çok faydası bulunduğuna dikkat çekerek şu tavsiyelerde bulundu. İçindeki etken maddeler ile ısıtıcı etkisi ile uzun süre soğuk havalara karşı koruma özelliği sağlarken, vücut ısısını dengede tutar. Zencefilli karışımı kahvaltı sonrası tok karnına tüketebilirsiniz.

VİTAMİN VE MİNERALLERDEN DESTEK ALIN

C vitamini, Çinko, D3 ve K2 vitamini içeren takviye besinler güçlü içeriği sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineral eksikliğini karşılamaya yardımcıdır. C vitamini; gribal enfeksiyonlarda ve vücutta kolajen sentezinin artmasında, vücutta demirin emilimi için önemli bir vitamindir.

ÖKSÜRÜĞÜ DOĞAL YOLLARLA ÖNLEYİN

Öksürük sorununa karşı güçlü formül arayışı sürerken, öksürüğe iyi gelen ideal karışımın tarifi yine Aksuvital'in uzman diyetisyeni Nur Kişioğlu'ndan geldi. Kişioğlu içerisinde kekik, sinirotu, papatya, limon, portakal ve bal karışımı ile hazırlanan formülün öksürüğe etkili bir çözüm olabileceğini söyledi.

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