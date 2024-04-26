Uzmanından Eurasia Expomed Fuarı’nda balık yağı vurgusu

Yeni doğan bebeklerden, okul çağındaki çocuklara, ergenlik sürecinden gençliğin ilk adımına kadar devam eden gelişim sürecinde Omega-3'ün öneminin anne-baba ve çocuklara daha iyi anlatılması gerektiğini söyleyen Aksuvital uzmanı Dyt. Nur Kişioğlu "Çocukların yeterli miktarda aldığı Omega-3, zihinsel işlevlerin gelişimini destekler ve öğrenme kapasitesini artırır" dedi.



UZMAN VE DOKTORA MUTLAKA DANIŞMALI

İmmün sistemin güçlendirmesinden kalp sağlığına, görme ve beyin gelişimi fonksiyonlarının düzenlenmesine kadar pek çok faydası bilimsel olarak kanıtlanan Omega-3 içerikli balık yağının çocuklara sevdirilmesi gerektiğini söyleyen Dyt.Nur Kişioğlu İstanbul'da Eurasia Expomed fuarında anne ve babalara seslendi. Kişioğlu yüksek EPA ve DHA içeriğiyle öne çıkan Omega-3 içerikli takviye besinlerin okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliğinin giderilmesine ve hiperaktivite bozukluğu gibi durumları olan çocuklarda da belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Tüm besin takviyelerinde olduğu gibi balık yağı ve omega-3'ün kullanımı sırasında mutlaka doktor ve uzman görüşüne başvurulması gerektiğini belirten Nur Kişioğlu "Çocuklara balık yağı vermeden önce bir sağlık uzmanına danışmak son derece önemlidir. Ayrıca, çocuğun yaşına ve sağlık durumuna bağlı olarak uygun dozajı belirlemek için bir doktorla görüşülmelidir" dedi.



BAŞARIYA GİDEN YOLDA OMEGA-3 ÖNEMİ



Dyt. Kişioğlu çocukların beyin gelişimi ve zihinsel fonksiyonlarını desteklediği için gelişim çağındaki çocuklarda balık yağı hayati öneme sahiptir. Çocuklar için yeterli miktarda DHA almak, bilişsel işlevlerin gelişimini destekleyerek öğrenme kapasitesini artırır" dedi.

Balık yağının göz ve beyin sağlığı için önemini vurgulayan Dyt. Kişioğlu şu bilgileri verdi: " Balık yağı, çocukların göz sağlığı ve beyin gelişimini önemli ölçüde desteklemektedir. Özellikle, içerdiği omega-3 yağ asitleri, retinanın yapısal bütünlüğünü korur ve görme fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine yardımcı olur. Ancak, günümüzde artan mavi ışık maruziyeti göz sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle, çocukların göz sağlığını korumak için balık yağı gibi omega-3 kaynaklarını tüketmeleri önemlidir. Ayrıca, omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin zarları yapısında bulunarak sinir iletimini destekler ve bilişsel fonksiyonların gelişimine katkı sağlar. Dolayısıyla, çocukların düzenli olarak balık yağı tüketmeleri, hem göz sağlığını korumak hem de beyin fonksiyonlarını desteklemek için önemlidir.’’

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