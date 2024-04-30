Aslan Buluşçu balık yağını çocuklara sevdirmek için sahaya indi

Aslan Buluşçu katıldığı OMİ Çocuk Etkinliklerde, immün sistemin güçlendirmesinden kalp sağlığına, görme ve beyin gelişimi fonksiyonlarının düzenlenmesinde pek çok faydası bilimsel olarak kanıtlanan EPA ve DHA içeriğiyle öne çıkan Omega-3'ün önemini anlattı.

Aksuvital uzmanlarının eşlik ettiği organizasyonda Aslan Buluşçu’nun çocuklarla ilk buluşması 27 - 28 Nisan tarihlerinde İstanbul Carousel AVM'de gerçekleştirildi. Aslan Buluşçu önümüzdeki günlerde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

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