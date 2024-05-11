Annelere en doğal hediye

Kolajen + C Hyaluronik Asit Shiffa Home

KOLAJENLE GENÇLİK:

Aksuvital ürünleri arasında bulunan Kolajen + C Hyaluronik Asit Shiffa Home, Anneler Günü için sepetinizde yerini alabilir. Fiyatı 438 TL.

Sıvı Propolis Ekstresi

DAMLA PROPOLİS İLE DİRENÇLİ ANNELİK:

Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolestrolü düşüren, kalp hastalıkları riskini azaltan ve iltihaplanmayı azaltan 100% doğal Propolis, Anneler Günü için özel fiyatla 128 TL.

Gül Yağı

GÜL YAĞI İLE CANLILIK:

Gül yapraklarından özenle üretilen gül yağı anksiyeteye ve depresyona iyi gelirken, kan dolaşımını hızlandırarak enerji verir. Ayrıca, ödem giderici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Fiyatı 150 TL.





D3 VE K Vitamini

D3 VE K VİTAMİNİ İLE SAĞLIK:

Aksu Vital uzmanları tarafından geliştirilen D3K Vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklerken kireçlenmeyi önleyen güçlü bileşenlere sahiptir. Ayrıca, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek zihinsel sağlığı korur ve üretkenliği artırır. Fiyatı 195 TL.



SAÇLARA IŞILTI

Softem Argan ve Keratinli Saç Bakım Serumu, yüksek miktarda polifenol bileşikleri ile saçları güçlendirirken, ipeksi ve parlak bir görünüm kazandırır. Ayrıca, saçlara derinlemesine beslenme sağlayarak yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur. Fiyatı 413 TL.



Bu doğal ürünlerle dolu paket, annenize sağlık ve güzellik dolu bir hediye sunmanın harika bir yoludur.

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