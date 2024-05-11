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SnobMagazin.com

Annelere en doğal hediye

Anneler Günü'ne sadece birkaç gün kala, hala anneniz için hediye seçmemiş olanlar için doğal ürünlerle dolu sağlık dolu bir paket düşünülebilir. İşte bu özel gün için bazı öneriler...

Annelere en doğal hediye

 
Annelere en doğal hediye
Kolajen + C Hyaluronik Asit Shiffa Home 
 
KOLAJENLE GENÇLİK:
 
Aksuvital ürünleri arasında bulunan Kolajen + C Hyaluronik Asit Shiffa Home, Anneler Günü için sepetinizde yerini alabilir. Fiyatı 438 TL.
 
Annelere en doğal hediye
Sıvı Propolis Ekstresi 
 
DAMLA PROPOLİS İLE DİRENÇLİ ANNELİK:
 
Bağışıklık sistemini güçlendiren, kolestrolü düşüren, kalp hastalıkları riskini azaltan ve iltihaplanmayı azaltan 100% doğal Propolis, Anneler Günü için özel fiyatla 128 TL.
 
Annelere en doğal hediye
 
Gül Yağı
 
GÜL YAĞI İLE CANLILIK:
 
Gül yapraklarından özenle üretilen gül yağı anksiyeteye ve depresyona iyi gelirken, kan dolaşımını hızlandırarak enerji verir. Ayrıca, ödem giderici ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Fiyatı 150 TL.

Annelere en doğal hediye
D3 VE K Vitamini
 
D3 VE K VİTAMİNİ İLE SAĞLIK:
 
Aksu Vital uzmanları tarafından geliştirilen D3K Vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklerken kireçlenmeyi önleyen güçlü bileşenlere sahiptir. Ayrıca, kan şekeri seviyelerini dengeleyerek zihinsel sağlığı korur ve üretkenliği artırır. Fiyatı 195 TL.
 
Annelere en doğal hediye

SAÇLARA IŞILTI 
 
Softem Argan ve Keratinli Saç Bakım Serumu, yüksek miktarda polifenol bileşikleri ile saçları güçlendirirken, ipeksi ve parlak bir görünüm kazandırır. Ayrıca, saçlara derinlemesine beslenme sağlayarak yıpranmış saçların onarılmasına yardımcı olur. Fiyatı 413 TL.

Bu doğal ürünlerle dolu paket, annenize sağlık ve güzellik dolu bir hediye sunmanın harika bir yoludur.
 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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