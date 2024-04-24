Aksuvital , yeni ürünlerini Expomed Eurasia 2024 fuarında görücüye çıkıyor

Fuarda bu yıl mevcut ürünlerin yanı sıra yeni çıkan ürünlerinde katılımcılara tanıtımının yapılacağını açıklayan Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu şu bilgileri verdi:

“2024 yılında Aksuvital ürün ailesine katılan Hayvita, Vitalest, Omi markalarının yanı sıra aynı zamanda yeni ürünlerimizden kolajen toz (Kolajen + Vitamini &Glutatyon& Hyaluronik Asit&C vitamini) ürünümüzü de tanıtma fırsatı bulacağız. Evcil hayvanlara yönelik satışa sunulan Hayvita ürün grubumuzu da fuarda hayvan severlerle buluşturacağız. Aynı zamanda fuar süresince yurtdışı bağlantıları kurmak açısından önemli görüşmelerimiz olacak."

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