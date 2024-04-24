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Aksuvital , yeni ürünlerini Expomed Eurasia 2024 fuarında görücüye çıkıyor

Avrupa'nın en büyük sağlık fuarları arasında yer alan Expomed Eurasia 31. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Expomed Eurasia 2024 fuarı 25 - 27 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Aksuvital , yeni ürünlerini Expomed Eurasia 2024 fuarında görücüye çıkıyor

Fuarda bu yıl mevcut ürünlerin yanı sıra yeni çıkan ürünlerinde katılımcılara tanıtımının yapılacağını açıklayan Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu şu bilgileri verdi:

“2024 yılında Aksuvital ürün ailesine katılan Hayvita, Vitalest, Omi markalarının yanı sıra aynı zamanda yeni ürünlerimizden kolajen toz (Kolajen + Vitamini &Glutatyon& Hyaluronik Asit&C vitamini) ürünümüzü de tanıtma fırsatı bulacağız. Evcil hayvanlara yönelik satışa sunulan Hayvita ürün grubumuzu da fuarda hayvan severlerle  buluşturacağız. Aynı zamanda fuar süresince yurtdışı bağlantıları kurmak açısından  önemli görüşmelerimiz olacak."

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