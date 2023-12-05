AR-GE yatırımı istihdamı ikiye katladı

Sağlıklı beslenmede gıda takviyelerinin tüketimi tüm dünyada hızla artarken, gıda takviyesi üreticileri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler işbirliğiyle geliştirdiği ürünlerle, dünya devleriyle küresel rekabete başladı. 2017 yılında kurduğu kendi AR-GE merkezini kuran Aksuvital, 2023 yılında bilimsel araştırmalara 1.1 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olmayı başardı. Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu "Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na akredite sektörün ilk yerli AR-GE merkezini 8 yıl önce faaliyete geçiren kurum olduk. Konusunda uzman, 2 tıp hekimi, kimyager, eczacı, gıda ve ziraat mühendisleriyle çalışıyoruz. İstanbul Üniversitesi ile ekstraksiyon yöntemleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile perga üretiminde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ile probiyotik çalışmaları, Hacettepe ve Düzce Üniversiteleriyle in-vivo ve in-vitro konusunda ortak çalışmaları devam ettiğini söyleyen Yunus Aksu "AR-GE süreci oldukça uzun yorucu ve risklidir. Her yeni ürün yeni istihdam kapıları ve iş imkânlarını da beraberinde getiriyor" dedi.

ÜRÜNLERİMİZ AVRUPA YEŞİL MUTABAKATINA UYGUN

TÜBİTAK'ın koruyucu hekimliğe önemli katkı sunan bitkisel kaynaklı ekstrak ve etken maddelere verdiği proje desteğini bu yıl da aldıklarını belirten Yunus Aksu şu bilgileri verdi: "Türkiye'de ilk kez su içinde daha kolay çözülen, bitki özlerinden biyolojik açıdan daha fazla yararlanılmasını öngören projemize başladık. Yeni ürünlerimiz de Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde herhangi bir kimyasal kullanılmamaktadır. Bitkisel kaynaklardaki değerli etken maddelerin arttırılması için uygulayacağımız yöntem farklı projelere de ışık tutacaktır " dedi.

TÜRKİYE EN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSSÜ OLMALI



Sektörde Avrupa Kalite Ödülü, AB Kalite Ödülü'nü Türkiye kazandırdıklarını belirten Yunus Aksu Türkiye'nin üretim potansiyelinin yeni yatırımlarla daha da arttığını söyledi. Aksu yeni dönem üretim ve ihracat konusunda ise şu bilgileri verdi: "Tüm dünyada 150 milyar dolarlık sektör haline gıda takviyesi üretiminin her aşaması konusunda uzman kişilerden oluşan ekiplerle sonuca ulaşıyor. Uluslararası markalar, Türkiye'yi önce çok karlı bir pazar olarak görüyordu, şimdi ise üretim üssü olarak kullanmaya başladı. Türkiye'nin gıda takviyesi ürünlerinde sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bugün Avrupa ve ABD ile birlikte 97 ülkeye ihracat yaparken, kendi markalarımızla yurt dışında mağaza şubelerimizi açma aşamasına geldik."



HEDEFİMİZ BİN KİŞİYE İSTİHDAM



2024 yılı ve sonrası için yurt genelinde en az 1.000 çalışanla ihracat odaklı üretim olduğunu söyleyen Aksu ilk mağazanın Kazakistan'da açılacağını, yeni yatırımlarla zincirin Türk Cumhuriyetleri ve Rusya pazarına yayılmasının hedeflendiğini söyledi.

Rusya ve Orta Asya ülkelerinde vitamin, mineral destekler ve Softjel ile Omega Balık yağı gruplarının yoğun ilgi gördüğünü belirten Aksu 2024 yılı için 6 milyon dolarlık ihracat hedefi koyduklarını ifade etti.

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